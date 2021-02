L'ancienne gare de Uccle-Calevoet en proie aux flammes

Un incendie s'est déclaré à l'ancienne gare de Uccle-Calevoet ce vendredi. Les pompiers sont arrivés sur place vers 12h30 et tentent actuellement de maîtriser les flammes. Selon des informations du porte-parole Walter Derieuw, il s'agit d'un feu de toiture. Deux autopompes, deux autoéchelles et deux camions citerne sont été envoyés sur place. Les pompiers ont également demandé à Vivaqua d'augmenter la pression de l'eau de la ville dans le cadre de cette intervention. Le trafic des trains entre Bruxelles-Midi et Braine l'Alleud a été interrompu pour permettre aux pompiers de travailler.

© Porte-parole pompiers Walter Derieuw

