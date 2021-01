Bruxelles: le collège Saint-Michel suspend tous les cours en présentiel, quatre professeurs infectés par un variant du coronavirus

Le collège Saint-Michel, situé à Etterbeek en région bruxelloise, a transmis ce week-end un courrier aux parents d'élèves. Des témoins nous ont fait parvenir la lettre via notre bouton orange Alertez-nous. "A notre grand regret, nous prenons la décision de suspendre les cours en présentiel toute la semaine prochaine. Cette mesure concerne tous les élèves, de la 1e à la 6e année du secondaire", indique le document.

Le nombre de professeurs infectés risque d’augmenter

L'école est touchée par le coronavirus et avance plusieurs raisons pour expliquer ce choix. "Le nombre de professeurs écartés et testés est important. Quatre d'entre eux ont d'ores et déjà été diagnostiqués comme porteurs d'un des nouveaux variants du virus", précise le courrier. "270 élèves, qui ont été en contact avec les seuls professeurs infectés font l’objet d’une mesure d’écartement et d’une obligation de dépistage. Les résultats positifs (principalement en 5e et en 6e années) nous parviennent au compte-gouttes mais commencent à augmenter significativement. Le nombre de professeurs infectés risque d’augmenter: il en ira dès lors inévitablement de même pour le nombre d’élèves écartés".

D'après la communication, la médecine scolaire demande que les 270 élèves testés ne rentrent pas à l'école pour le moment, qu'ils soient positifs ou négatifs.

Une fermeture pour s'organiser

"On ferme demain (ndlr: lundi) pour pouvoir gérer les résultats des tests. Pour voir qui on pourra faire rentrer et ne pas faire rentrer. On ferme aussi pour pouvoir avoir une réunion de débriefing complète avec le PSE (ndlr: service de Promotion de la Santé à l'Ecole)", nous a confié Benoît Gallez, directeur de l'école secondaire.

En fonction les recommandations des instances sanitaires, l'école décidera par la suite si une deuxième semaine de cours complètement à distance sera décidée, ou un retour au régime précédent de 100% distanciel pour les 1e et 2e années et de moitié distanciel moitié présentiel pour les 3e, 4e, 5e et 6e années.

D'autres établissements fermés dans la commune et en Fédération Wallonie-Bruxelles

L'information a été confirmée par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek, Vincent De Wolf. Cette fermeture concerne 1.544 élèves et 160 professeurs. Quatre autres classes de maternelles et primaire dans deux autres écoles de la commune resteront également fermées cette semaine.

A l'école des Carrefours, ce sont trois classes de maternelle qui vont fermer ainsi qu'une classe de primaire à l'école La Colombe de la Paix. "Après avoir longtemps fait bonne figure tout au long des dix mois de crise du coronavirus, Etterbeek passe aujourd'hui pour une mauvaise élève", déplore le bourgmestre, soulignant que la hausse du nombre de cas de coronavirus a coïncidé "sans surprise" avec le retour des vacances de Noël.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 2.500 établissements scolaires. Ce lundi, six d'entre eux resteront fermés.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 24 janvier ?