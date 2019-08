Bruxelles: le corps d'un homme découvert près du centre commercial Docks

Le corps d'un homme a été découvert lundi vers 18h00 avenue de Vilvorde à Bruxelles, près du centre commercial Docks, indique la police locale. La cause du décès et l'identité de l'individu sont encore inconnues.



Un juge d'instruction est descendu sur les lieux, accompagné d'un médecin légiste et du laboratoire de la police judiciaire. Le parquet a ouvert une enquête mais n'a fait aucun autre commentaire lundi soir.