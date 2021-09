Bruxelles: le "Covid Safe Ticket" obligatoire dès le 1er octobre ?

Le "Covid Safe Ticket" devrait débarquer à Bruxelles dès le 1er octobre pour trois mois, d'après SudPresse. Le "pass" permettra de profiter de l'Horeca, de l'événementiel, du sport mais aussi de la culture.

Ce mercredi, le ministre bruxellois de la Santé Alain Marron s'est réuni avec les 19 bourgmestres de la Région bruxelloise lors du Conseil Régional de Sécurité. Ils seraient parvenus à cette décision sur le "Covid Safe Ticket."

Du côté des cabinets d'Alain Maron et de Rudi Vervoort, on se montre plus prudents. On évoque de simples "concertations": "La décision relève du gouvernement bruxellois", explique-t-on.