Bruxelles: les écolos "ennuient" les automobilistes? "Il faut que les alternatives soient là"

François De Smet était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le président du parti DéFI (anciennement le FDF), a notamment été interrogé sur la mobilité à Bruxelles.

Pascal Vrebos: Les écolos préfèrent les mesures qui ennuient les automobilistes, avez-vous dit.

François De Smet: C'est parfois difficile avec Ecolo, mais c'est un partenaire respectable et respecté. Là où nous avons parfois des problèmes de mobilité à Bruxelles, c'est que… et on l'a vu dans le récent débat sur les taxis ou sur les cartons de stationnement, on peut compliquer parfois la vie des automobilistes pour diminuer la place de la voiture en ville, mais il faut alors que les alternatives soient là. Les alternatives, parfois on les attend. On doit beaucoup se battre pour que le métro arrive dans le nord de Bruxelles. Ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. On voit que le fédéral n'avance pas sur le RER. Donc on doit trouver le bon tempo. Si vous voulez compliquer la vie des automobilistes, alors il faut que les alternatives soient là. Il ne faut pas le faire dans le sens inverse.