Vaccination: les Bruxellois de plus de 41 ans peuvent prendre rendez-vous dès aujourd'hui

La vaccination pour les personnes de 41 ans et plus est ouverte dès ce 21 mai à partir de 18 heures, précise la Cocom, qui gère les matières communautaires dans la Région bruxelloise. Les personnes de 36 ans et plus peuvent quant à elles s'inscrire sur liste d'attente.

Une attention particulière reste de mise pour les personnes les plus vulnérables (les plus de 65 ans et les personnes présentant des facteurs à risque), qui sont invitées à prendre un rendez-vous pour être protégées contre le coronavirus.

La vaccination évite de contracter une forme sévère du Covid-19, rappellent les autorités. "Au-delà de l'objectif sanitaire et solidaire d'atteindre plus de 70% de citoyens immunisés, il est directement question de leur santé", ajoutent-elles. Ces personnes peuvent appeler le call center dédié au 02/214.19.19, qui effectuera les démarches d'inscription, ou s'inscrire via le site Internet Bru-Vax. En tout, quelque 539.000 personnes ont reçu leur première dose en Région bruxelloise.