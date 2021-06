Bruxelles: les festivités de l'Ommegang sont annulées

La fête traditionnelle de l'Ommegang organisée en juillet sur la Grand-Place de Bruxelles est annulée pour la deuxième année consécutive en raison des précautions à prendre en matière sanitaire pour limiter la propagation du Covid-19, ont annoncé jeudi les organisateurs.

"Notre priorité absolue reste la santé de nos spectateurs et de nos participants", a déclaré Paul Le Grand, président de l'association Ommegang Brussels Events. "Malheureusement, le respect des protocoles sanitaires est trop complexe à mettre en place pour un spectacle tel que le nôtre qui se déroule dans un centre urbain. De plus, à la suite des travaux de réfection du parc Royal, il nous aurait été impossible d'assurer les festivités de l'Ommegang dans ce lieu historique", poursuit-il. Plus de 1.400 personnes prennent habituellement part à chacune des représentations, qui sont données devant plusieurs milliers de spectateurs.

Événement virtuel

Un Ommegang virtuel sera toutefois organisé sur les réseaux sociaux. Le 30 juin, une action symbolique sur la Grand-Place sera retransmise à 20h30 en direct sur la page Facebook de l'Ommegang. Le public est prié de ne pas se rendre sur place, mais de se connecter sur le web. Le 2 juillet, également à 20h30, une reconstitution de la procession de la vierge "Notre-Dame du Sablon" sera également postée en ligne.

L'édition 2022 se déroulera du 29 juin au 2 juillet.

Les origines de l'Ommegang remontent au milieu du 14e siècle. Il s'agissait au départ d'une procession en l'honneur de Notre-Dame du Sablon, organisée par le grand serment des arbalétriers. Les différents corps constitués de la Ville s'y sont rapidement joints pour faire de l'événement un cortège historique. La sortie organisée en 1549 pour la succession de l'empereur Charles Quint par son fils, le futur roi Philippe II, a été la plus retentissante et celle qui a plus fortement imprégné le folklore bruxellois.