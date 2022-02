Bruxelles: les parcs et forêts seront fermés dimanche

Les parcs, réserves naturelles et bois régionaux bruxellois ainsi que la forêt de Soignes seront interdits d'accès au public dimanche en raison des fortes rafales de vent qui dépasseront les 80 km/h, indique samedi Bruxelles Environnement. La population est également invitée à éviter de circuler à proximité des arbres.

Les différents espaces verts seront à nouveau accessibles au public dès la fin de l'alerte et après inspection, nettoyage et sécurisation par les services compétents, précise encore Bruxelles Environnement. La levée des restrictions est prévue pour lundi matin.

Avertissement jaune

L'Institut royal météorologique a placé tout le pays en code jaune pour du vent entre ce dimanche 5h et lundi 1h du matin. Ce dimanche, des rafales entre 80 et 90 km/h seront possibles. Au littoral et très localement dans l'intérieur, quelques coups de vent pourront éventuellement dépasser cette gamme.