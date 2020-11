Bruxelles: pas de Marché de Noël aux Plaisirs d'hiver cette année

La Ville de Bruxelles indique que la 20e édition de Plaisirs d’Hiver n’aura pas lieu dans sa version originale. Face à l'épidémie, les autorités locales ont préféré annuler le marché de Noël afin de limiter la diffusion de la pandémie de la Covid-19.

"Les possibilités de nous réunir sont limitées, mais durant cette crise sanitaire sans précédents nous avons plus que jamais besoin de nous sentir entourés, de sourire, de nous émerveiller. La Ville a donc pris le parti de maintenir les illuminations de la Grand-Place et d’autres nombreux axes, rues et places", déclare Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Le sapin de Noël sera là



"Grâce à Brussels By Lights, ce seront 142 rues et artères commerçantes, dont 11 nouvelles, qui seront embellies. Plus que jamais cette année, il est nécessaire de mettre de la lumière dans notre Ville, afin aussi de soutenir la réouverture espérée des commerces pour la fin d’année. Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, les visiteurs pourront interagir avec ces installations étonnantes et partager cette expérience unique sur les réseaux sociaux", explique Fabian Maingain, Échevin des Affaires économiques.



De plus, dès la fin novembre, à côté de la crèche grandeur nature, le traditionnel sapin de Noël trônera bel et bien. "Si la priorité absolue reste bien entendu notre santé à toutes et tous, il m’apparaît essentiel de préserver un tant soit peu la magie des fêtes de fin d’année. Qu’il s’agisse du majestueux sapin, qui trônera comme chaque année sur la Grand-Place, ou des lumières qui égayeront nos rues, nous voulons, par ces décorations, remercier tous les Bruxellois.es pour les efforts qu’ils consentent", précise Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

