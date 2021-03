Une tempête balaye la Belgique: un toit d'école arraché en Flandre, au moins un mort à Aalter

L'Institut royal météorologique prévoit de fortes rafales de vent ce jeudi. Elles devraient perdre en intensité pendant la nuit.

La Belgique est officiellement touchée par une tempête, a indiqué jeudi le météorologue David Dehenauw. Un pic a été atteint à midi avec un vent mesuré à 108 km/h.

"Pour parler officiellement d'une tempête, il doit y avoir une force de vent de 9 Beaufort en moyenne au-dessus du territoire belge", explique le météorologue. "Il s'agit d'une dépression qui vient de la moitié nord de l'océan Atlantique et qui est arrivée en mer du Nord via l'Irlande et l'Angleterre." La tempête n'a cependant pas encore été baptisée, comme c'est le cas habituellement. "Nous sommes restés en code jaune, le changement de nom ne se fait qu'à partir du code orange. Le nom de Lola circule, mais ce n'est pas officiel." En Belgique, le code jaune est activé lorsque le vent atteint une vitesse de 80 à 100 km/h dans au moins 25% des provinces touchées, explique David Dehenauw. Pour le code orange, la vitesse mesurée doit se situer entre 100 et 130 km/h.

Les rafales ont par ailleurs déjà entraîné l'intervention des pompiers de Bruxelles à une quinzaine de lieux à Bruxelles, ce jeudi matin. Au total, 24 missions ont été clôturées dont 3 arbres sur la voie publique. Des objets divers telles que des corniches, des tuiles et des bâches se sont également retrouvés sur la chaussée. Afin d'écarter tout danger pour les usagers, les pompiers ont été dépêchés sur place. Une vingtaine d'interventions, dont le caractère n'est pas urgent, sont sur liste d'attente :

Un mort en Flandre

A Verviers, le toit de l'Athénée Royale Thil Lorrain a été abîmé par les intempéries, selon un message reçu via Alertez-nous. Mais c'est en Flandre que le vent a soufflé le plus fort: le toit d'une école à Roulers a été complètement arraché, tandis qu'à Aalter, une personne serait morte et une autre gravement blessée, selon Het Laatste Nieuws.

L'accident à Aalter s'est produit vers 11h, lorsque l'arbre est tombé sur les deux personnes. Les services d'urgence sont arrivés rapidement sur place mais l'homme était déjà décédé. La femme a été transportée à l'hôpital dans un état grave.

En province d’Anvers, les pompiers ont évacué et fermé vers 10h15 le centre de vaccination Spoor Oost à Borgerhout, indique la Gazet Van Antwerpen.