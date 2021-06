Depuis 2018, les toits des musées du parc du Cinquantenaire à Bruxelles font l’objet d’une rénovation en profondeur. Cela permet notamment de régler les infiltrations d'eau et d'éviter d'abimer les pièces de collection des différents musées.

En octobre 2018, la Régie des Bâtiments a entamé la rénovation des toits des musées du parc du Cinquantenaire à Bruxelles. La restauration en profondeur des toitures était nécessaire en raison des infiltrations d’eau dues au mauvais état des toits. "Ce sont des verrières, donc les verres étaient parfois cassés, ce qui permettait aux pigeons de s'incruster dans le bâtiment. Cela dégradait les collections qui s'y trouvaient, surtout pour le musée de l'auto. Il était temps de protéger cette infrastructure qui est classée au patrimoine remarquable et de renforcer un peu plus l'aspect énergétique des bâtiments", explique Laurent Vrijdaghs, administrateur général de la Régie des Bâtiments.

Au vu de la surface des toitures, supérieure à 31.000 mètres carrés, et vu que les musées restent ouverts pendant les travaux, les rénovations ont été étalées en 4 phases. La première et deuxième phases viennent de se terminer. Il s'agissait de la rénovation des toits du musée Art et Histoire. Actuellement, c'est la rénovation d'Autoworld qui est en cours. Elle devrait prendre fin en 2022, avant que la quatrième phase débute : la rénovation de la toiture du musée de l'Armée et des terrasses de l'Arc de triomphe. Au total, l’État fédéral a investi 21 millions d’euros dans ce projet. Une fois les toitures terminées, des rénovations débuteront l'intérieur des bâtiments.

La fin des travaux est prévue pour 2023, mais les musées restent ouverts durant les travaux.