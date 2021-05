Les pigeons sont souvent considérés comme "nuisibles": ils se reproduisent en nombre et sont partout. Plusieurs villes tentent d'endiguer cette prolifération. C'est notamment le cas à Bruxelles où la ville distribue des graines contraceptives. Résultat: le nombre de pigeons a baissé de 30%

Ils sont partout: dans les rues, dans les parcs et sur les places. Les pigeons envahissent nos villes. Dans ce quartier de Laeken, la solution est toute trouvée: un distributeur de graines contraceptives.

"On voit que les pigeons sont de plus en plus nombreux dans le quartiers, évidemment c'est aussi par moment une certaine nuisance pour les riverains lorsqu'ils nichent dans les bâtiments", explique Zoubida Jellab, Échevine de la Propreté publique, des Espaces verts et du Bien-être animal de la ville de Bruxelles.

Est-ce sans danger pour les pigeons?

"Il y a un grand soucis qui se développe par rapport à ces grains de maïs enrobés... d'un poison. Ce n'est pas un stérilisant! Cette molécule va détruire la membrane du jaune et donc tuer l'oeuf et le développement de l'embryon", explique Didier Vangeluwe, ornithologue à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. "Mais qu'en est-il de la capacités d'autres espèces, qui elles sont protégées, d'ingérer cette molécule ?", s'interroge l'ornithologue.

De son côté, la Ville tient à rassurer, et révèle qu'"il n'y a aucun risque pour la santé des animaux", que ce soit les pigeons ou les autres oiseaux qui risqueraient d'ingérer les graines.

Pour l'instant, il s'agit du seul distributeur de la capitale mais vu le succès de l'expérience, la Ville compte en installer d'autre dans les prochains moins. Depuis février 2020, il a permis de réduire la population de pigeons du quartier de près de 30%.