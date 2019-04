Bruxelles prend des mesures pour la mobilité: plus de zones 30 et des grands axes qui vont se transformer en boulevards urbains

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi "Good Move", le plan régional qui trace les grandes orientations à suivre pour améliorer la mobilité, dans le respect du cadre de vie et en améliorant la sécurité pour les dix prochaines années dans la capitale. Dans la foulée, l'exécutif a approuvé le nouveau contrat de gestion qui lie la STIB et la Région bruxelloise.

Le plan "Good Move" intègre aussi une vision à l'échelle métropolitaine, ont soutenu jeudi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, et les ministres de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) et des Finances Guy Vanhengel (Open Vld). Il sera mis à l'enquête publique du 15 juin au 15 octobre prochain. Le prochain gouvernement bruxellois devra le peaufiner.



Les axes de pénétration transformés en boulevards urbains

Dans les chiffres, il vise une réduction de 24% de l'utilisation de la voiture et une multiplication par quatre du nombre de déplacements à vélo et un renforcement significatif de l'offre de transport en commun. Pour la voiture, cela se traduira par un réaménagement des axes de pénétration en boulevards urbains (A-12, E-40; mais aussi les axes Charlequint, Meiser, Lambermont, Louise et Sainctelette ...).

Le plan prévoit la spécialisation des voiries, faisant la distinction entre les axes d'entrées et de connexion, les chaussées et voiries de quartier. Cinquante quartiers à circulation apaisée et à vitesse limitée à30kM/h devront être créés. Objectif: les débarrasser de la circulation de transit.



Développement des transports en commun

"Good move" confirme la réalisation du prolongement du métro vers le nord, jugée cruciale. Il prévoit l'étude du prolongement vers le sud via Albert et vers l'ouest en direction de Berchem ou de Grand-Bigard. Le plan mise aussi sur le prolongement de la ligne 9 vers le Heysel, une nouvelle ligne de tram vers Neder-over-Heembeek et une connexion de la Gare du Nord vers Laeken via Tour & Taxi.

L'extension du réseau cyclable en constitue aussi un pilier: autoroutes cyclables le long des voies ferrées, amélioration des traversées dangereuses (Sainctelette, De Trooz, Vandervelde, Meiser, carrefours de la Petite Ceinture).