Bruxelles: ne sortez pas vos sacs bleus et jaunes cette semaine

Le préavis de grève déposé vendredi au sein de Bruxelles-Propreté par la CGSP-ALR Bruxelles et la CSC-Services n'a pas perturbé l'activité de l'agence, indique lundi son porte-parole en soulignant que des mesures de protection ont été mises en place afin d'assurer la sécurité des employés. Afin de donner la priorité aux sacs verts et oranges, la collecte des sacs bleus et jaunes ne sera pas assurée à Bruxelles cette semaine.



La collecte des déchets assurée par Bruxelles-Propreté est réorganisée en raison d'une main-d'œuvre fortement réduite à la suite de la crise du coronavirus. "Avec moins de 20% de main-d'œuvre, nous sommes obligés d'adapter notre organisation afin d'assurer les services essentiels à la population. Le préavis de grève n'a cependant eu aucun impact sur les collectes", affirme lundi le porte-parole de l'agence. Les syndicats dénonçaient vendredi l'absence de mesures de sécurité mises en place par Bruxelles-Propreté, ainsi qu'une augmentation de la charge de travail en raison du manque d'effectif provoqué par la crise sanitaire.

Des masques "pas nécessaires"

L'agence indique lundi avoir mis en place une série de mesures destinées à assurer la sécurité des agents. Il leur est notamment demandé d'éviter les attroupements devant les guichets le matin ainsi qu'au vestiaire à la fin de leur service. Les attablements dans les cantines sont désormais interdits et le nombre de personnes par camion a été réduit à trois. Bruxelles-Propreté demande également aux agents de ne pas accompagner le chauffeur lorsqu'il va décharger le camion au centre de traitement des déchets. "Les camions sont équipés de bidons d'eau et de savon afin que les agents puissent se laver les mains. Nous avons du gel hydroalcoolique mais celui-ci est réservé au personnel en contact avec la population, c'est-à-dire le personnel des déchetteries et celui qui assure les enlèvements de déchets à domicile. Concernant les masques, il nous a été assuré que ces derniers ne sont pas nécessaires dans les circonstances de travail qui sont les nôtres" réagit le porte-parole de Bruxelles-Propreté.

Afin de donner la priorité à la collecte des sacs verts et oranges, Bruxelles-Propreté demande aux bruxellois de ne pas sortir leurs sacs bleus et jaunes cette semaine.