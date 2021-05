Ce week-end risque d'être encore très agité à Bruxelles. Plusieurs rassemblements sont prévus ce samedi dans la capitale, et notamment dans le Bois de la Cambre. C'est là que sont annoncées la troisième édition de "La Boum", mais aussi une marche baptisée "La manifestation européenne pour la liberté". Autant d'événements qu'il va falloir gérer en évitant les débordements qu'on a connus par le passé.

Manifestation du secteur de la santé

La première manifestation aura lieu au Mont des Arts. Le secteur de la santé s'y réunit à 15H. Le rassemblement est autorisé par les autorités. "C'est dans la rue à Bruxelles que nous irons par milliers samedi réclamer des services de santé accessibles, dignes, de qualité, pour toute la population. C'est tous et toutes ensemble qu'on exige un refinancement des soins de santé et une revalorisation des métiers du soin", a expliqué Stephen O'Brien, médecin généraliste membre du collectif "La santé en lutte", avant l'événement.

Ce collectif avait déjà manifesté le 13 septembre dernier dans les rues de Bruxelles. Toujours et encore avec les mêmes revendications, qu'ils scandent depuis 2019, bien avant la pandémie.

Deux événements interdits au Bois de la Cambre

Pour les autres manifestations, direction le Bois de la Cambre. Il y aura à 15h "La manifestation européenne pour la liberté et la démocratie". "Si nous voulons retrouvez notre liberté, nous allons devoir nous battre pour elle. Donc rendez-vous samedi à Bruxelles", a annoncé sur Facebook Jeroen Pols, membre de European Demonstration For Freedom and Democracy.

A 16h, ce sera au tour de la troisième édition de "La Boum". Deux événements, donc, entre volonté de se rassembler pour faire la fête et marche revendicative contre, notamment, le pass sanitaire.

Dans les deux cas, ces événements au Bois de la Cambre sont interdits par les autorités.

Les autorités annoncent qu'elles suivront de près les rassemblements

Au total, ce samedi à Bruxelles, il y aurait entre 7 et 9 manifestations, petites ou grandes. Les autorités ont annoncé qu’elles suivraient de très près leur évolution. Elles restent cependant très discrètes sur les moyens policiers qui seront déployés pour gérer ces différents rassemblements.