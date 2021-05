Bruxelles reçoit le label "Ville à vélo" du Tour de France, des mains de Christian Prudhomme lui-même

Cette semaine, la Ville de Bruxelles a officiellement reçu un label "Ville à vélo" de la part de l’organisation du Tour de France cycliste, des mains de Christian Prudhomme lui-même.

Depuis cette année, ASO, organisateur du Tour de France, s’engage dans la promotion du vélo au quotidien en proposant aux collectivités locales de mettre en avant leur soutien à la bicyclette via un nouveau label, "Ville à vélo du Tour de France". Ce label est ainsi prévu pour encourager toute les initiatives prises par les communes en faveur du vélo dans ses rues.

Toutes les communes françaises et étrangères qui ont accueilli au moins une arrivée ou un départ d’étape du Tour de France pouvaient ainsi proposer leur candidature à ce label. C'était le cas de Bruxelles en 2019 ! 80 collectivités ont présenté un dossier, dont les villes belges de Binche et de Bruxelles. Et la capitale a été retenue, tout comme les 79 autres communes candidates à ce premier label.

Le label est décliné selon quatre niveaux, représentés par de petits vélos jaunes sur les panneaux que les communes labellisées pourront installer à l’entrée de leur territoire. D’un à quatre vélos, chaque commune est ainsi analysée selon sa stratégie de développement des infrastructures cyclables, ses actions concrètes liées au soutien de la pratique du vélo ou encore son aide apportée aux clubs et associations en charge du sport cycliste. Et sur ces quatre niveaux, Bruxelles a obtenu le label "3 vélos" (seuls les villes de Paris et de Rotterdam ont eu le label maximum de "4 vélos").

De quoi encourager la ville à faire d'autres aménagements dans les prochaines années.