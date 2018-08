Renato interpellé par un faux agent de stationnement à la Gare du Midi de Bruxelles

De faux agents accostent des automobilistes se garant à proximité de la gare du Midi, à Bruxelles, et leur proposent de surveiller leur véhicule, en échange d'argent. En cas de refus, il arrive souvent que la voiture soit retrouvée endommagée.

Renato nous a contacté via le bouton Alertez-nous. Hier soir, il est 18h quand il se rend dans un restaurant de la Gare du Midi. En train de se garer, un individu le siffle pour l’interpeller. Il se fait passer pour un agent de stationnement. "Il me dit qu’à cette heure-ci, il ne faut plus mettre de ticket car il est 18h. ‘En revanche, c’est moi le responsable du parking. Pour rester, il faut me payer!’ ". L’homme en question ne porte aucun uniforme. Quand Renato refuse de payer, il s’énerve. "A son attitude, je n’ai pas pu rester. Je trouve ça dommage pour les commerçants du coin. Vous venez ici pour aller manger dans l’un des restaurants et le gars se retrouve avec deux couverts de moins car la clientèle ne reste pas restée", ajoute Renato.



Un phénomène connu depuis deux ans

Selon d’autres conducteurs victimes de cette arnaque, refuser de payer c’est prendre le risque de retrouver sa voiture griffée ou endommagée. Kathleen Calie est porte-parole de la zone Bruxelles-Midi. Elle indique au micro du RTLinfo 19 heures: : "Malheureusement, nous ne sommes pas tombé dessus en flagrant délit." Selon la police de la zone Midi, il s’agit d’un phénomène visible depuis deux ans quand la foire du Midi réduit le nombre de place dans le quartier. "Le bourgmestre de la commune de Saint-Gilles a sensibilisé son personnel de quartier et a même planifié quelques opérations de contrôles. Il y a eu des patrouilles spécialement orientées vers les endroits où cela se passe", ajoute Kathleen Calie.

Difficile pour les policiers de creuser le dossier car personne n’a encore porté plainte. Les forces de l’ordre surveille le quartier de près et effectuent des contrôles régulier sur et proximité des parkings concernés.