Bruxelles: un bus percute un cycliste, ses jours sont en danger

Un accident est survenu dimanche vers 14H45, rue Franklin à Bruxelles, entre un bus de la ligne 21 et un cycliste, a indiqué An Van hamme, porte-parole à la Stib. Le cycliste, né en 1940, et deux passagers ont été conduits à l'hôpital. Le chauffeur était en état de choc. Il a en conséquence également été transporté à l'hôpital. Ce dernier n'est cependant pas physiquement blessé. D'après les premiers éléments, le cycliste a fait un déplacement vers la gauche. Le bus a essayé de l'éviter et a freiné brusquement sans réussir à l'épargner. Deux voyageurs à bord du bus sont tombés à cause de la brutalité du freinage. Ils sont également blessés. Concernant l'état des victimes, An Van hamme n'est pas en mesure de se prononcer avec précision. Il semblerait qu'une des deux victimes à bord du bus ne soit que légèrement blessée. Le second passager et le cycliste seraient plus fortement touchés.

La rue Franklin est fermée à la circulation le temps pour l'expert du parquet de Bruxelles de descendre sur les lieux.