Bruxelles: un bus percute un cycliste, ses jours sont en danger

Un accident entre un bus et un cycliste s'est produit cet après-midi, rue Franklin à Bruxelles, non loin du square Ambiorix. Le bus et le cycliste circulaient dans la même direction lorsque le vélo aurait fait un mouvement brusque. Le bus a freiné sèchement mais il a touché le cycliste qui est a été transporté rapidement à l'hôpital dans un état grave. Les jours de l'homme, né en 1940, seraient en danger. Deux navetteurs qui se trouvaient dans le bus ont également été blessés par la manœuvre et ont également été emmené à l'hôpital. La rue Franklin est fermée à la circulation le temps pour l'expert du parquet de Bruxelles de descendre sur les lieux.