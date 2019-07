Bruxelles: un camion trop haut a coincé ce matin le tunnel Porte de Hal (vidéo)

Le tunnel Porte de Hal a été temporairement bloqué par un camion ce matin, a-t-on appris via Alertez-nous.

"Un camion a franchi la hauteur non autorisée, il a provoqué une file énorme", a écrit Salah ce matin via le bouton orange Alertez-nous. Il a filmé le camion coincé à l’entrée du tunnel Porte de Hal en direction de la Basilique.



"Le poids-lourd a forcé le passage vers 9h15 ce matin", a confirmé Camille Thiry, la porte-parole de Bruxelles Mobilité. Les camions de plus de trois tonnes et demi sont interdits dans les tunnels, mais parfois certains s’y engagent et cela entraîne parfois des dommages aux infrastructures. Le tunnel a été fermé durant une demi-heure pour vérifier les installations, qui n’ont pas été endommagées.