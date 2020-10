Bruxelles: un contrôle de police vire à l'affrontement dans le quartier Matonge

Un contrôle de police dans le quartier bruxellois de Matonge a viré samedi soir à l'affrontement entre forces de l'ordre et badauds. Les agents ont essuyé des jets de projectiles. Une personne a été interpellée.



Des policiers de la zone de Bruxelles-Ixelles ont contrôlé samedi soir un suspect à hauteur de la galerie Matonge. L'individu était en possession de drogues et a été interpellé. Il a alors commencé à crier pour attirer l'attention des passants. Les agents ont essuyé des jets de bouteilles et de chaises, entre autres. Deux véhicules de police ont été endommagés. "Le suspect interpellé et un policier ont été blessés", a précisé une porte-parole.