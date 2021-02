Bruxelles: un homme pris en flagrant délit de vol d'une montre de 150.000 euros

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a vu, mardi vers 16h30, un homme arracher la montre d'une personne qui montait dans un taxi, rue du Midi à Bruxelles. La patrouille s'est lancée à la poursuite du voleur et l'a intercepté peu après, alors qu'il était toujours en possession de la montre de luxe, a indiqué vendredi la police.



La victime a été entendue au commissariat de la rue du Marché au Charbon. Elle a confirmé que le suspect arrêté était bien son agresseur et a indiqué que sa montre, qui lui a été restituée en parfait état, avait été achetée 150.000 euros. Une recherche effectuée par la police a confirmé ses dires. La victime présentait une lésion au poignet, du fait de l'arrachage, mais n'a pas souhaité recevoir de soins. Quant au suspect, un homme de 24 ans en séjour illégal en Belgique, il a été mis à disposition du parquet. Il est déjà connu pour des faits similaires et faisait l'objet d'une ordonnance de capture, à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Bruxelles en juin 2020.

