Bruxelles: un nouveau dispositif pour améliorer l’accessibilité des trams

Faciliter l’entrée et la sortie dans les trams à Bruxelles, c’est la volonté de la STIB qui a équipé son réseau de bords fusibles.

Cette solution technique s’appelle les bords fusibles. Elle a été développée en concertation avec le Cawab, le collectif accessibilité Wallonie Bruxelles. Le but est de réduire l’espace entre le quai et le tram.



La Stib, les transports en commun bruxellois, mène pour l’instant un programme global d’amélioration de l’accessibilité de son réseau de tram.

Ce système implique une rehausse locale des quais et l’installation de bords fusibles sur les quais. Ces bords en caoutchouc seront placés à hauteur de la deuxième porte des plus anciens trams. Pour les nouveaux, il y en aura tout le long du tram. Le dispositif permet aux personnes en fauteuil roulant d’entrer et sortir facilement du tram, en totale autonomie.