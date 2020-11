Bruxelles: un policier blessé lors d'un affrontement avec un homme qui ne portait pas son masque

Un agent de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles a été blessé samedi après-midi lors d'une intervention auprès d'un homme qui ne portait pas de masque. Le policier se trouve en observation à l'hôpital.

L'incident s'est produit avenue Houba-de Strooper. Un agent bruxellois circulant à vélo a voulu faire une remarque à un homme qui ne portait pas de masque mais cette personne a pris la fuite. Le policier s'est lancé à sa poursuite jusque dans le hall d'entrée d'un immeuble. "Une escarmouche a suivi. Notre collègue a fait tout son possible pour maintenir la personne jusqu'à ce qu'une aide arrive. Mais alors que l'agent tentait de l'immobiliser, ils sont tous les deux tombés et le policier a été blessé", explique Ilse Van de keere, porte-parole de la zone. L'homme a été interpellé et entendu.

Le suspect est tombé de tout son poids sur la poitrine du policier

Dans la soirée de ce samedi, le parquet de Bruxelles a donné plus de précisions sur les faits par communiqué de presse. "Pendant la bousculade, les deux personnes tombent par terre. Dans la chute, le suspect tombe de tout son poids sur la poitrine du policier, c’est à cet endroit qu’il est blessé. Il subit une incapacité de travail de 8 jours. Une équipe de police qui est venu en renfort a pu arrêter le suspect", a indiqué Willemien Baert, porte-parole du parquet.

"Un pv est dressé pour faits de rébellion non-armée. Le suspect a été auditionné et il a été relaxé après son audition. Le parquet répète que cette libération n’implique pas l’ impunité. L’enquête suit son cours et une réaction sévère pourra être envisagée quand l’enquête sera terminée", précise encore le communiqué.

