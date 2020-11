Bruxelles: un policier blessé lors d'un affrontement avec un homme qui ne portait pas son masque

Un agent de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles a été blessé samedi après-midi lors d'une intervention auprès d'un homme qui ne portait pas de masque. Le policier se trouve en observation à l'hôpital.

L'incident s'est produit avenue Houba-de Strooper. Un agent bruxellois circulant à vélo a voulu faire une remarque à un homme qui ne portait pas de masque mais cette personne a pris la fuite. Le policier s'est lancé à sa poursuite jusque dans le hall d'entrée d'un immeuble. "Une escarmouche a suivi. Notre collègue a fait tout son possible pour maintenir la personne jusqu'à ce qu'une aide arrive. Mais alors que l'agent tentait de l'immobiliser, ils sont tous les deux tombés et le policier a été blessé", explique Ilse Van de keere, porte-parole de la zone. L'homme a été interpellé et entendu.