Bruxelles: un restaurant évacué à cause d'une voiture électrique en feu

Une alarme incendie s'est déclenchée vendredi soir vers 22h40 dans un restaurant de la rue Ravenstein, a indiqué samedi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Après avoir effectué des recherches, les secours ont trouvé une voiture électrique en feu au niveau -3 d'un parking de la rue. La carcasse du véhicule a dû être immergée dans un conteneur d'eau.



Les clients avaient spontanément évacué l'établissement à la suite du déclenchement de l'alarme. Les pompiers ont d'abord inspecté l'intérieur du restaurant. Ils ont ensuite compris que le dégagement de fumée qui a activé le détecteur provenait d'un parking souterrain situé dans la rue. C'est une voiture électrique qui a pris feu. L'origine de l'incendie reste à déterminer. Le propriétaire de la voiture a déclaré qu'elle n'était pas en charge. Le véhicule a complètement brûlé. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a requis les services d'un dépanneur privé pour ramener la carcasse en surface, sur la voie publique. Elle a été plongée dans un grand conteneur rempli d'eau afin d'effectuer un refroidissement longue durée de la batterie.

Le conteneur, acheminé par camion, a ensuite été déposé sur le terrain de l'entreprise de dépannage. Il n'y avait pas de véhicule stationné près de la voiture sinistrée. Le niveau -3 du parking est hors d'usage. Il y a notamment eu des dégâts au niveau des câbles et conduits logés dans les murs. Walter Derieuw explique que le service Prévention des pompiers analyse depuis deux ans la problématique des e-voitures et a constitué un dossier avec différents partenaires. Des avis de prévention ont été adressés aux (futurs) exploitants de parking souterrains. Il est par exemple conseillé de stationner les voitures électriques uniquement au premier niveau sous la surface. Les avis et analyses sont soumis aux autorités hiérarchiques, afin qu'ils puissent être consultés dans l'éventualité où une législation serait élaborée.