Bruxelles: un voyageur trébuche au moment de l'arrivée du tram et se retrouve coincé dessous

Un accident entre un piéton et un tram de la ligne 3 s'est produit ce mardi vers 11h30 à l'arrêt Jules de Trooz à Bruxelles, a indiqué la Stib. La circulation des trams est actuellement interrompue entre les arrêts Thomas et Van Praet.



Une personne qui attendait le tram a trébuché au moment de l'arrivée du véhicule et s'est retrouvée coincée dessous, selon la société de transports en commun bruxelloise. Cette personne a été emmenée à l'hôpital. Son pronostic vital n'était pas engagé au moment de son transfert. Le conducteur du tram, lui, est en état de choc.