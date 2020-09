Bruxelles: une fête au milieu du Parc royal devient incontrôlable

Ce dimanche soir, une fête a été organisée par Kiosk Radio dans le Parc royal, aussi appelé le Parc de Bruxelles, pour la fin de l'été. Des dizaines de personnes ont pris part à l'événement et se sont mises à danser… mais sans masque et sans respecter la distanciation sociale. Des images vidéo du média Bruzz montrent des dizaines d'individus danser près les uns des autres au milieu du parc.

Les organisateurs reconnaissent avoir perdu le contrôle des événéments. "Nous avons des bénévoles qui font que tout fonctionne bien, mais hier nous avons perdu un peu le contrôle. Ce n'était certainement pas l'intention", a déclaré Nicolas Bucci à Bruzz. Il estime que la journée sans voiture a attiré beaucoup de personnes non bruxelloises. "Il y avait des gens avec et sans masque, et ils étaient très proches les uns des autres. Beaucoup pensaient que c'était le dernier jour d'été de l'année".

La police est finalement intervenue et a arrêté la musique. "À 22 heures, le parc était pratiquement vide. Nous ne voulons certainement pas donner le mauvais exemple, cela ne se reproduira plus jamais", a encore réagi Nicolas Bucci.