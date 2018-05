Bruxelles: une panne d'électricité perturbe les audiences du palais de justice

Les audiences du palais de justice de Bruxelles se trouvent fortement perturbées vendredi matin à cause d'une panne d'électricité survenue dans le bâtiment la nuit dernière, a appris Belga auprès de l'institution. Le courant a été rétabli dans la majeure partie du palais mais certaines salles ne sont toujours pas réapprovisionnées, de sorte que ni les lumières ni les ordinateurs ne peuvent être allumés. Le transfert des détenus pose également problème car la porte de garage électrique qui mène aux cellules ne fonctionne pas non plus pour le moment.