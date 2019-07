Bruxelles: une voiture finit sa course dans une terrasse, un enfant blessé emmené à l'hôpital

Un accident est survenu ce vendredi peu après 15h à la frontière entre Bruxelles et Anderlecht, comme nous l'a indiqué un témoin via le bouton orange Alertez-nous.



D'après des informations du porte-parole de la police de Bruxelles Capitale Ixelles, un véhicule en a percuté un autre au niveau du carrefour entre le boulevard de l'Abattoir et la rue de la Rosée. "Il a ensuite dévié de sa trajectoire et a terminé sa course dans une terrasse. C'est à cet endroit qu'un enfant de trois ans a été touché. Ses jours ne sont pas en danger, mais il a été emmené à l'hôpital", confie Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police. L'enfant aurait une jambe cassée.



Blessé, le conducteur de la voiture qui a percuté la terrasse a également été transporté en milieu hospitalier.



Les vérifications d'usage sont en cours pour déterminer les circonstances précises de l'accident.