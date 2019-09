Une voiture a pris feu sur la rue Belliard, à Bruxelles, peu avant 16h30. Vous êtes nombreux à nous le signaler via le bouton orange 'Alertez-nous'. Les pompiers sont sur place avec une autopompe et un véhicule de balisage. On ignore pour l'instant les causes de l'incendie. "Il n'y a pas de blessé", précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L'incident pourrait provoquer des ralentissements dans le secteur.







©Alertez-nous