Bruxelles va interdir les sacs plastiques jetables pour certains événements

Lors de sa dernière séance avant les élections du 14 octobre prochain, le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné lundi son feu vert à l'interdiction des objets en plastique à usage unique lors des événements organisés sur l'espace public à partir du mois de juillet prochain.

La mesure proposée par l'échevin de l'Environnement Khalid Zian (PS) a été prise dans le contexte du Plan Climat adopté par la Ville au début de l'été. Elle vise à contribuer à la diminution de la pollution et, notamment, du nombre de sacs en plastic non recyclables qui finissent à l'incinérateur.

Le non-respect du règlement adopté dans ce sens pourra donner lieu au paiement d'une amende administrative. Selon l'échevin de l'Environnement et du Développement durable, la Ville entend donner l'exemple en la matière et espère être une source d'inspiration pour d'autres communes. Une campagne d'information et de sensibilisation sera organisée avant l'entrée en vigueur de la mesure.