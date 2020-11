Le 1er janvier 2021, Bruxelles se transformera en Ville 30. Cette limite de vitesse deviendra la règle générale dans les rues de la capitale, conformément à la décision prise dans ce sens le 16 juillet dernier

Ce matin, les équipes de Bruxelles Mobilité ont commencé à placer les 1.350 panneaux de limitation à 50km/h, indiquant les exceptions au régime général du 30km/h. L’installation des panneaux sera effectuée progressivement quartier par quartier jusqu'au 31 décembre. "On va d'abord mettre les panneaux d'exception, affirme Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité, les panneaux de 50 km/h. Et puis, on va enlever ceux qui ne sont plus nécessaires."

Des panneaux "entrée en agglomération" seront également placés aux limites régionales et découverts la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ils indiqueront que la vitesse générale est limitée à 30 km/h dans toute la Région bruxelloise.

Les panneaux enlevés seront recyclés

À partir de janvier, et jusqu’au mois de mars, Bruxelles Mobilité retirera 6.000 panneaux en place actuellement pour marquer les débuts et fins de zone 30, qui ne seront plus nécessaires à partir du 1er janvier (puisque toute la région sera une zone 30).

Les panneaux enlevés seront recyclés, soit en nouveaux panneaux de signalisation quand c’est possible, soit en mobilier urbain. Bruxelles Mobilité étudie notamment la possibilité d’équiper certains espaces publics de la Région bruxelloise de bancs en aluminium provenant des panneaux.

