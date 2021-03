Bugs du site pour se faire vacciner à Bruxelles: 3 problèmes doivent être résolus

A Bruxelles, vous avez été très nombreux à nous signaler des problèmes sur le site internet pour se faire vacciner. Le site connaît de nombreux bugs ce qui empêche de nombreux Bruxellois de prendre rendez-vous pour leur vaccination.

Prendre rendez-vous pour se faire vacciner à Bruxelles n’est pas chose facile. Le site connait de nombreux bugs. Trois problèmes à cela:

Manque de doses

Le centre de vaccination Pacheco dans le centre de Bruxelles est rempli. On y vaccine avec le vaccin Moderna. C’est un vaccin qu’on a en très petite quantité en Belgique. Il y a trop de demande dans ce centre par rapport au nombre de doses disponibles.

Problèmes informatiques

Lorsque vous tentez de prendre rendez-vous sur la plateforme, une des premières choses demandées est de choisir un centre de vaccination. Si vous avez sélectionné le centre pacheco, au moment de prendre rendez-vous, vous vous rendez compte qu’il n’y a aucun slot disponible. C’est alors impossible de revenir en arrière pour choisir un autre centre.

Prise de rendez-vous impossible

Il semblerait enfin que le système associe à certaines personnes un certain type de vaccin. Si vous êtes associés au vaccin Astra Zeneca et choisissez un centre qui ne l’administre pas, il vous sera là aussi impossible de prendre rendez-vous.

Les équipes informatiques de la Commission Communautaire Commune, l’agence qui gère la vaccination à Bruxelles, sont sur le pont pour tenter de régler ces différents problèmes. Un début de solution serait possible dès demain, jeudi. "Je pense qu’on fait de notre mieux pour que ça roule, explique Inge Neven, directrice du service d’hygiène de la région bruxelloise. On travaille très dur avec toutes les équipes qui sont sur le pont depuis des semaines, jours et nuits. Ça s’améliore petit à petit. La bonne nouvelle est quand même qu’on a toutes les doses à disposition, on arrive à les vacciner. On a passé le cap le week-end passé de 100.000 doses. Les 20.000 doses qu’on a prévues cette semaine, on va les faire."