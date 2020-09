C'est le choc pour Edouard et Mathieu après les nouvelles mesures à Bruxelles: ils viennent d'ouvrir leur bar

Suite aux augmentations de cas d'infections au coronavirus en région bruxelloise cette dernière semaine, une réunion de crise a eu lieu ce samedi. Les autorités ont notamment décidé d'obliger les bars et cafés à fermer dès 23h. Pour Edouard et Mathieu, de jeunes gérants qui viennent d'ouvrir un bar, c'est le choc. Ils craignent pour la survie de leur activité.

Notre équipe a rencontré Edouard et Mathieu. Les jeunes hommes ont ouvert leur bar il y a tout juste un mois dans le centre de Bruxelles. Ils ont longtemps hésité, mais se sont finalement lancés. Mais avec l'annonce de la fermeture des bars à 23h dans la capitale, les jeunes gérants craignent pour la poursuite de leur activité.

"Là à 23h je pense que c'est vraiment trop tôt. Pour nous on vient de lancer notre affaire. Donc pour nous réussir à survivre, on a des charges fixes énormes, des loyers, du personnel, etc.", confie Edouard Bidault.

Les gérants craignent de devoir licencier

Au total, une dizaine de personnes se relaient pour faire tourner le bar. Selon les gérants, il va probablement falloir réduire le personnel. Une situation qu'ils espéraient ne pas devoir envisager. "Ça devient difficile, vraiment difficile, de continuer comme ça avec des mesures. Et c'est comme ça pour tout le monde. J'ai des amis dans l'horeca qui sont vraiment dépités", réagit Edouard.

C'est peut-être ces deux heures qui feront que certains ne tiendront pas

Pour les représentants du secteur de l'horeca que nous avons interrogés, fermer deux heures plus tôt, c'est mieux que de fermer tout court. Ils craignent cependant que de nombreux établissements déposent le bilan. "C'est peut-être ces deux heures qui feront que certains ne tiendront pas ou ne résisteront pas. Nous là on va devoir chercher à défendre et chercher les aides pour ce secteur qui doit être également soutenu, comme tous les autres secteurs", s'exprime Fabian Hermans, administrateur de la fédération horeca.

La mesure concerne les bars et les cafés de la capitale, mais pas les restaurants. Elle entrera en vigueur ce lundi pour au moins trois semaines.