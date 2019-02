C'est terminé pour les mentions "père" et "mère" sur les formulaires à Woluwé-Saint-Pierre, place aux "parent1" et "parent2"

C'est une petite victoire pour les familles homo et monoparentales. La commune de Woluwé-Saint-Pierre, en région bruxelloise, va abandonner, sur les formulaires d'inscription aux crèches communales les mentions "père" et "mère", elles seront remplacées par "parent1" et "parent2".

Désormais, les mamans et papas ne seront désignés que par leur fonction de parent et pas par leur différence de sexe. Le but : c'est que les familles où il y a 2 papas, 2 mamans, ou seulement 1 parent puissent s'y retrouver.

En fait, la commune veut s'adapter à la diversité des situations familiales. A l'origine de ce changement de formulaire : l'échevine en charge de la petite enfance, Caroline Lhoir. Interviewée par La Capitale, elle raconte que l'idée lui est venue après avoir rencontré un couple d'hommes en procédure d'adoption. Des papas qui en avaient marre de recevoir des courriers adressés à "monsieur et madame".

Pour l'échevine, je cite : "La qualité de l’accueil réservé aux enfants ne doit pas dépendre de la situation personnelle des parents".

Chez nos voisins français, la mesure va aussi être mise en place mais...elle fait débat. Une loi prévoit ce changement de noms sur les formulaires scolaires.

Mais elle a entraîné une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et à l’Assemblée nationale.