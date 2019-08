Un cadavre découvert près du centre commercial Docks Bruxsel: il aurait été déplacé

L'autopsie menée sur le corps sans vie d'un homme retrouvé lundi soir, vers 18h00, sous un pont de l'avenue de Vilvorde, à proximité du centre commercial Docks, n'a pas permis de déterminer la cause de la mort de ce dernier. Elle n'a pas non plus permis de révéler l'identité de la personne.



Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour meurtre après la découverte du cadavre. Les circonstances pointent en effet vers l'intervention d'une tierce personne. Visiblement, la victime ne serait pas morte sur la voie publique, mais antérieurement, comme l'indique la "raideur du corps", selon le parquet. Tout laisse à penser que le cadavre a été déplacé. Des devoirs d'enquête sont en cours et une autopsie a été pratiquée.

"L'autopsie n'a pas permis de démontrer que l'homme avait été tué de manière violente", selon le porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Goeman. "Un certain nombre d'examens médicaux supplémentaires ont été demandés. L'homme n'a pas pu être officiellement identifié sur la base de ses empreintes digitales."