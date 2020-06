Caroline Cadin a disparu à Molenbeek: avez-vous vu cette jeune femme?

Avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Bruxelles.

Le mardi 26 mai 2020 entre minuit et 01 heure du matin, Caroline CADIN, une jeune femme âgée de 22 ans, a quitté le centre résidentiel ‘JES SLEEP INN' situé à Molenbeek-Saint-Jean Rue des Ateliers. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Caroline mesure 1m65 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bruns, des sourcils épais et des cheveux mi-longs noirs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.