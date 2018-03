Cas de méningite dans une école d'Anderlecht: Christine et ses trois enfants font la file depuis plusieurs heures pour recevoir des antibiotiques

Plusieurs parents d’élèves de l’Institut Notre-Dame Willemyns, à Anderlecht, ont pris contact avec notre rédaction ce samedi soir pour nous avertir d’un cas de méningite dans l’école. "Campagne préventive d'administration d'antibiotiques en cours contre la méningite dans une école à Anderlecht. Tous les élèves ont été rappelés d'urgence", nous a notamment écrit Christine, maman de trois élèves de l’école, via le bouton orange Alertez-nous.





"Ils nous ont un peu informés quant aux symptômes, à ce à quoi on devait faire attention, aux procédures à suivre"



Selon les parents, lors de la fancy-fair organisée ce samedi à l’école, le directeur, après avoir eu confirmation d’un cas de méningite, a pris la parole pour les convier à une réunion de crise le soir-même à 20h. "On est revenu et le centre de prévention de santé de la commune s’est déplacé avec des médecines et des équipes d’infirmières. Ils nous ont un peu informés quant aux symptômes, à ce à quoi on devait faire attention, aux procédures à suivre, si éventuellement, on avait des questions ou des doutes. Maintenant se passe la campagne de prévention et les enfants reçoivent des administrations d’antibiotiques", a détaillé Christine au micro de Guillaume Fraikin pour Bel RTL.





"La nuit est encore longue"



Malgré l’efficacité des équipes sur place, le temps devient très long pour les élèves et leurs parents. "Là, ils ont organisé la campagne des plus petits aux plus grands. Ma fille de 1re maternelle a déjà reçu sa dose d’antibiotiques, là, je patiente avec mon fils qui est en 3e primaire pour ensuite attendre pour ma fille qui est en 6e primaire. Donc la nuit est encore longue", a précisé la maman, non sans humour.



Nous avons pris contact avec le directeur de l’établissement qui n’a pu nous donner plus de détails, étant très occupé à coordonner la campagne préventive.