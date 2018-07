CAUCHEMAR pour rentrer dans Bruxelles: la fermeture du tunnel Léopold II pour 2 mois était pourtant annoncée...

Le tunnel Léopold II est fermé depuis samedi soir et pour 39 mois au total. Une première phase des travaux était en cours depuis le 1er mai, mais ils avaient lieu de nuit pour permettre une circulation normale en journée. Depuis ce 1er juillet et jusque fin août, il restera fermé toute la journée pour permettre le désamientage. Dès septembre, les travaux se dérouleront à nouveau uniquement de nuit.



Ce lundi matin, les files étaient cauchemardesques. Ce qui pose problème, c'est l'entrée dans Bruxelles en venant de Gand. 80.000 voitures passent chaque jour là et tous n'ont pas opté pour un itinéraire alternatif. Résultat, le boulevard Léopold II en surface est devenu une file interminable, tout comme les alentours de la basilique de Koekelberg. Il faut dire que le tunnel Léopold II est le plus long du pays avec ses 2,5 km.



> LA CARTE DU TRAFIC EN TEMPS RÉEL



Plusieurs alternatives ont été mises en place par Bruxelles Mobilité : un parking de dissuasion au Heysel, le renforcement du trafic STIB et De Lijn et une piste cyclable dans les deux sens.





Photo d'Antonio Solimando, sur place pour RTLinfo