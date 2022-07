Ce 21 juillet 2022 marque le retour des festivités nationales à Bruxelles: voici le programme

Après deux années chamboulées par la crise sanitaire, le cru 2022 de la Fête nationale signe le retour à la normale. Une nouveauté toutefois cette année : toute la population est invitée à un grand concert gratuit dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

Dès 21h, de nombreux artistes belges et quelques surprises se succéderont avant un DJ-set final qui se conclura par le traditionnel feu d’artifice, organisé par le Syndicat d’initiative Bruxelles Promotion. Il sera tiré cette année depuis l’esplanade du Cinquantenaire à 23h.

Des foodtrucks et des bars seront installés dans le parc. Le concert et le feu d’artifice seront diffusés sur les chaînes de télévision nationales : La Une, RTL-TVI, Eén, VTM et Play4.

Les artistes

Alice on the roof • Coely • Typh Barrow • Niels Destadsbader • Salvatore Adamo • Laura Tesoro • Henri PFR • Ruben Block • Jérémie Makiese • Pommelien Thijs • Mentissa • Yong Yello • Grace …

Les présentateurs

Le concert sera présenté depuis le Cinquantenaire par Sandrine Corman (RTL), Joëlle Scoriels (RTBF), Kobe Ilsen (VRT), An Lemmens (VTM) et James Cooke (SBS)

Apéro national

Une autre nouvelle initiative cette année, l’Apéro national ! Les cafés, bars et restaurants sont invités à annoncer que la fête sera aussi chez eux ce 21 juillet. Ils pourront organiser l’activité de leur choix et diffuser les concerts sur leurs écrans.