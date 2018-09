Ce nouveau bus 100% électrique va rouler à Bruxelles: sa batterie sera chargée toutes les nuits

Après l'arrivée du premier "Citybus", qui assure la ligne 33 dans le centre-ville, un premier bus de taille classique 100% électrique a été inauguré ce matin à Bruxelles. Il roulera sur la ligne 13 entre Simonis et l'UZ-VUB à Jette. Quatre autres lignes arriveront en 2019, dont notamment la nouvelle ligne 37 à Forest.

La batterie sera chargée toutes les nuits pour être opérationnelle chaque jour. "On a lancé un programme de test de la propulsion électrique et on a acheté trois types de bus électriques, celui-ci, c’est le deuxième que nous recevons, un bus standard électrique. Nous allons bientôt recevoir également des bus articulés électriques. Chacun a une technologie de propulsion différente. Pendant quelques années, on va les tester, pour pouvoir choisir, pour le futur, la technologie qui nous convient le mieux", a expliqué Brieuc de Meeus, administrateur délégué de la STIB, au micro RTL INFO de Steve Damman.