Certaines communes bruxelloises activent le plan hiver et proposent des repas moins chers: "Je viens tous les jours, je suis tout seul"

Face à l'arrivée du froid, la plupart des communes ont activé leur "plan hiver", ces derniers jours. À Anderlecht, en région bruxelloise, ce dispositif prévoit, notamment, de pouvoir accueillir ceux qui souffrent du froid dans des restaurants sociaux. L'occasion de se réchauffer autour d'un repas ou d'un café et de se rencontrer, aussi, tout simplement.

Au menu ce midi dans un des restaurants sociaux de la capitale, suprême de volaille et stoemp aux épinards. Dans la salle, on retrouve les habitués : Josée, Georgette ou encore Bernard.

Ici, la chaleur est dans l’assiette, mais aussi sur les visages. "Moi, je viens tous les jours jusqu'au samedi, parce que c'est pour l'ambiance. Je suis tout seul alors j'aime bien avoir tous les copains qui sont ici", confie un habitué. "On rentre, on rigole, on se dit bonjour, on raconte des blagues, on joue aux cartes... On fait un peu de tout", détaille une autre habituée.

Toute l’année, ce restaurant social propose aux seniors des repas à prix démocratique. Depuis le 1er décembre, la commune ouvre ces 4 cafets à l’ensemble des citoyens qui recherchent un lieu où se réchauffer. "Il fait bien chaud, on est nombreux donc on n'a pas besoin de beaucoup de chauffage. C'est bien, on doit faire des économies", note une habitante venue profiter un repas moins cher.

"Il y a des jeux de société, les journaux sont mis à disposition donc il y a vraiment moyen de venir juste passer un bon moment ici, juste une après-midi, une petite heure ou deux. Et les gestionnaires sont là aussi pour créer du lien avec les personnes qui fréquentent les cafets", développe Sophie Tarnowski, coordinatrice pédagogique des cafets anderlechtoises.

Cette mesure, c’est l’un des axes du "plan hiver" mis en place par la commune d’Anderlecht. Une réaction au contexte économique. "Face à la crise énergétique et économique, nous avons souhaité élargir l'offre des services à toutes les personnes pour venir ici se réchauffer dans un endroit convivial et chaleureux", souligne Fabienne Miroir, échevine des Affaires sociales à Anderlecht.

Le "plan hiver" à Anderlecht restera en vigueur jusqu’au 31 mars.