Cet homme a braqué le Zeeman de Molenbeek avec une arme: le reconnaissez-vous ? (vidéo)

La police nous demande de communiquer l'avis de recherche suivant. Le lundi 24 juin 2019 vers 17h40 à Molenbeek-Saint-Jean, un vol à main armée a été commis au magasin Zeeman situé avenue Joseph Baeck.

Un individu marche dans la rue en direction du centre commercial. Il traverse les parkings en passant devant les caméras de surveillance.

Il se place à proximité immédiate du magasin Zeeman et patiente.

Après un moment, il se dirige vers l’entrée du commerce et place un foulard devant son visage. Il se dirige directement vers une caisse et menace l’employée avec une arme à feu. Il réclame le contenu de la caisse. Une fois le butin en sa possession, il prend la fuite en s’encourant.

L’auteur est âgé de 25 à 35 ans et est de corpulence normale à forte. Il a les cheveux foncés et bouclés. Il masquait une partie de son visage avec un foulard noir.

Au moment des fait, il portait un t-shirt bleu, un pantalon de jogging gris clair avec une ligne noire verticale sur les côtés et des baskets noires et blanches de marque Adidas. Il était en possession d’un petit sac-à-dos noir et était armé d’un pistolet noir et argenté.

Si vous pensez pouvoir aider la police, contactez-la au 0800 30 300 ou via ce lien.