Cette précieuse oeuvre du 17e siècle dormait dans le cabinet de l'échevin de l'urbanisme de Saint-Gilles depuis 60 ans (vidéo)

L'œuvre du maître baroque Jacques Jordaens découverte en 2019 dans l'hôtel de ville de Saint-Gilles à Bruxelles a été authentifiée comme la version la plus ancienne connue d'une composition de "La sainte famille", ont annoncé les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) mardi dans un communiqué. L'œuvre, qui sommeillait dans le cabinet de l'échevin de l'urbanisme depuis près de 60 ans, a longtemps été considérée comme une simple copie.







Cette composition de "La sainte famille" a été utilisée par Jordaens dans trois autres tableaux conservés dans les prestigieux Metropolitan Museum de New York, l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et l'Alte Pinakothek de Munich, ont ajouté les MRBAB. Le précieux panneau peint a pu être attribué avec certitude à Jacques Jordaens, aux alentours de 1617-1618, grâce à la collaboration scientifique entre l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA), les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) et les experts internationaux du Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project, après plus d'un an de recherches approfondies.

L'analyse minutieuse de ce panneau de Jordaens a également révélé que le bois utilisé provenait du même arbre que celui employé par le jeune Antoine van Dyck (1599-1641), autre maître de la peinture baroque, dans plusieurs de ses compositions. Cela renforce l'hypothèse que les jeunes Jordaens et Van Dyck étaient actifs simultanément dans l'atelier de Rubens, ont souligné les Musées royaux.

"La sainte famille", âgée de plus de 400 ans, va bénéficier au sein de l'IRPA d'une vaste campagne de restauration d'un an financée par urban.brussels. Le public pourra découvrir le tableau dans tout son éclat et ses couleurs d'origine aux MRBAB fin 2021.