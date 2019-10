Chaos en vue sur le ring de Bruxelles? Un camion sur le flanc, la chaussée fermée dans les deux sens

Un camion s'est couché sur le ring de Bruxelles à hauteur de Wauthier-Braine, renseigne la police de la route. La chaussée a été fermée dans les deux sens dans l'après-midi. Si la situation perdure, des files à rallonge sont à craindre pour l'heure de pointe.

Vers 14h, la police de la route indiquait que la fermeture en direction de la France ne devrait pas durer longtemps, et qu'il n'y avait donc pas de déviation mise en place.

Dans le sens inverse, en direction de Grand-Bigard, une déviation a été créée pour rejoindre Zaventem via le R0 (le ring est, par Waterloo). Une déviation de plus grande ampleur a également été mise en place: la police vous conseille d'utiliser la E42 jusqu'à Daussoulx et de bifurquer ensuite vers Bruxelles via la E411. Un sacré trajet.

Vers 15h30, il y avait 30 minutes de ralentissement à partir de Nivelles-Nord vers Grand-Bigard. Si vous venez de Waterloo vers Ittre sur le ring intérieur, vous perdez également 30 minutes dès Braine-l'Alleud. Dans les routes secondaires, des embouteillages sont également à déplorer.



