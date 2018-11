Charleroi: des ouvriers reçoivent par erreur 30.000 euros en trop sur leur salaire, certains sont allés au casino

Grosse surprise pour les ouvriers d'une usine de Charleroi. Ils ont eu le sourire en découvrant leur compte en banque. Vendredi dernier, ils ont reçu leur salaire, mais comme on peut le lire dans les éditions du jour de Sudpresse, ce salaire était un peu plus conséquent que d'habitude. Un virement de plus de 30 000 euros. Un fameux cadeau à la place d'un salaire habituel de 1.600 euros pour certains ouvriers de Thy-Marcinelle.

Certains ont dépensé une partie de la somme au casino

Ils n'en ont pas cru leurs yeux en consultant leur compte bancaire puisqu'ils ont reçu 29.000 en plus de leur salaire. Comment est-ce possible ? Ils devaient en fait recevoir une prime de 100 euros. Mais, au lieu de cela, ce sont leurs heures de travail qui auraient été multipliées par 100 et qui auraient donné cette somme faramineuse. Beaucoup d'ouvriers ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une erreur et n'ont pas touché à l'argent puisqu'ils vont évidemment devoir rembourser le surplus.

Mais il y a un problème, certains ont déjà dépensé une partie du versement. Ils sont allés au casino ou ont remboursé leurs dettes. Bref, difficile dans ces conditions de rendre l'argent à l'entreprise. Ils devront trouver un accord avec leur employeur pour éviter que la justice ne s'en mêle.