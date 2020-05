Charles chante "affreusement faux" sur son balcon de l'avenue Louise à Bruxelles, pour faire rire ses voisins (vidéo)

Charles, un jeune Bruxellois, fait le bonheur de ses voisins en chantant tous les soirs à 20 heures. "Depuis le début du confinement, je chante (affreusement faux) depuis mon balcon pour faire rire mes voisins avenue Louise", nous a-t-il écrit via Alertez-nous.

Et c'est justement ça qui est drôle : Charles chante faux et adapte son look à ses apparitions. Ce qui lui vaut d'être attendu et applaudi chaque soir par ses voisins.

Il poste ses vidéos sur Instagram et elles ont, là aussi, leur petit succès.