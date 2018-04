Chasse à l'homme dans le quartier de Fort-Jaco à Uccle après le braquage d'une banque

Photo d'un témoin envoyée via Alertez-nous

Deux hommes cagoulés ont été surpris dans l'agence Belfius de la chaussée de Waterloo à Uccle ce matin en train d'y perpétrer un vol. "Une employée de la banque est tombée ce matin vers 09h30 sur deux hommes encagoulés qui se trouvaient dans la salle des coffres de l'agence. A sa vue, les deux individus ont pris aussitôt la fuite. Ils n'ont pas exhibé d'arme et il n'y a pas eu de blessé. La police a initié une enquête de voisinage et le laboratoire de la police scientifique a été dépêché sur les lieux. Des images de vidéosurveillance des environs de la banque vont également être analysées", indique Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles.



Ils étaient toujours activement recherchés vers 11h00, avec un hélicoptère en renfort et un chien pisteur. Les rues du quartier de Fort-Jaco sont fouillées ainsi que le bois de la Cambre.