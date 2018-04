Chiffres historiques pour l'emploi à Bruxelles

Il n'y a jamais eu autant de travailleurs à Bruxelles que l'an dernier. 726 350 personnes travaillaient dans la capitale en 2017, c'est 10 000 de plus qu'en 2016.Le taux de chômage est en baisse dans la région capitale alors que la part de population active augmente.

Quelque 726.350 personnes travaillaient à Bruxelles en 2017, un record depuis la création de la Région en 1989 et 10.000 unités de plus qu'un an auparavant, selon une étude de l'Observatoire bruxellois de l'emploi et de la formation que Le Soir a consulté.

Depuis 2012, le taux de chômage est en baisse, alors que la part de population active augmente. En cinq ans, 33.000 personnes sont arrivées sur le marché du travail bruxellois. Mais le chômage n'augmente plus, il est même en baisse depuis 2012. Le taux d'emploi (le rapport entre le nombre de personnes qui travaillent et l'ensemble de la population en âge de travailler) progresse également, passant de 54 à 56,2%. Le ministre bruxellois de l'Emploi Didier Gosuin, interrogé par Le Soir, explique cette évolution par une amélioration de la conjoncture économique ainsi que les mesures instaurées au niveau fédéral, mais aussi par un "mouvement de fond" dans la capitale. Actuellement, davantage de Bruxellois travaillent dans la Région que de navetteurs venus de Wallonie ou de Flandre, note-t-il. Et de plus en plus de Bruxellois décrochent un emploi en dehors de Bruxelles. Néanmoins, le taux de chômage reste plus élevé dans la capitale qu'ailleurs dans le pays, à 15%.